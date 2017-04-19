 

В КНДР сотрудники на ядерном полигоне играют в волейбол: необычное занятие засняли со спутника

19 апреля 2017 г. 10:16
Источник: 112.ua
150 просмотров

Специалисты мониторингового проекта 38 North штаб-квартира которого находится в Вашингтоне сообщили о необычных снимках, сделанных в результате съемки со спутника полигона для ядерных испытаний Пунгери в Северной Корее. На них сотрудники полигона заняты игрой в волейбол.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что эксперты, увидев снимки, удивились. Однако, они пришли к выводу, что это может быть отвлекающим маневром, цель которого отвлечь внимание наблюдателей от готовящегося подземного ядерного испытания.

Сотрудники 38 North сообщили, что игра в волейбол ведется минимум на трех площадках: на административной площадке, на вспомогательной площадке около командного центра и около казарм охраны.

По словам собеседника агентства, это может означать то, что полигон находится в состоянии готовности к ядерному испытанию.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.