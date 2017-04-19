В КНДР сотрудники на ядерном полигоне играют в волейбол: необычное занятие засняли со спутника

Специалисты мониторингового проекта 38 North штаб-квартира которого находится в Вашингтоне сообщили о необычных снимках, сделанных в результате съемки со спутника полигона для ядерных испытаний Пунгери в Северной Корее. На них сотрудники полигона заняты игрой в волейбол.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что эксперты, увидев снимки, удивились. Однако, они пришли к выводу, что это может быть отвлекающим маневром, цель которого отвлечь внимание наблюдателей от готовящегося подземного ядерного испытания.

Сотрудники 38 North сообщили, что игра в волейбол ведется минимум на трех площадках: на административной площадке, на вспомогательной площадке около командного центра и около казарм охраны.

По словам собеседника агентства, это может означать то, что полигон находится в состоянии готовности к ядерному испытанию.