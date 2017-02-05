В конгресс США повторно внесли законопроект в поддержку Украины

В Палате представителей США повторно внесли на рассмотрение законопроект в поддержку Украины STAND for Ukraine Act, который до конца прошлого года не успел пройти процедуры утверждения в Сенате США, сообщается на сайте Конгресса Соединенных Штатов Америки, передает Укринформ.

Новый проект закона, зарегистрированный под номером H. R. 830, носит название О сдерживании, предотвращении и прекращении российской агрессии в Украине, помощи демократическим преобразованиям в Украине, а также других целях.

2 февраля конгрессмен-республиканец Эллиот Энгел в соавторстве с 24 членами Палаты представителей, в том числе из Республиканской и Демократической партий, внес документ на рассмотрение Палаты представителей.

Согласно процедуре, законопроект отправлен на обсуждение в комитеты по вопросам международных дел, финансов, юридических дел и бюджетным вопросам.

Текст нового проекта закона пока не обнародован в официальных источниках. Однако сообщается, что он идентичен STAND for Ukraine Act, который был принят только нижней палатой американского Конгресса в 2016 году.

Он, в частности, предусматривал ужесточение санкций против РФ, закрепление существующих наказаний на законодательном уровне, а также вводил ограничения на предоставление России странами-членами НАТО товаров и услуг военного назначения, содержащих американские технологии или компоненты, пока она не прекратит оккупацию Украины.

Отдельно документ отвергает любые формы признания российской власти в Крыму.

В 2016 году STAND for Ukraine Act так и не был поставлен на голосование в Сенате до завершения сессии. По процедуре, теперь он должен быть принят по-новому в обеих палатах Конгресса.