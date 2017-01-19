 

В Кремле эйфория по Трампу сменилась скепсисом, - Bloomberg

19 января 2017 г. 13:53
Источник: РБК-Украина
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Эйфория России от победы Дональда Трампа на президентских выборах в США сменилась на скепсис. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, российские власти уже сомневаются в том, что при президентстве Трампа отношения двух стран быстро улучшаться.

"Изначальная эйфория по поводу того, что в Белом доме появится поклонник Владимира Путина, в Кремле сменилась на скептицизм", - сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники в Москве.

Причиной такой смены настроений, по мнению издания, стали некоторые заявления избранного президента США. В частности, о наращивании ядерного потенциала Америки и об отмене санкций против России в обмен на ее ядерное разоружение. Кроме того, на сегодняшнюю позицию Кремля повлияли высказывания Трампа о российско-украинском конфликте в одном из интервью.

"Мне это не нравится. Мне совсем это не нравится", - прокомментировал тогда Трамп российское присутствие в Украине.

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