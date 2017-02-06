В Кремле отреагировали на слова ведущего Fox News о том, что Путин - убийца

В Кремле считают недопустимыми слова ведущего американского телеканала Fox News о том, что президент РФ Владимир Путин – убийца.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает Дождь.

"Мы считаем слова со стороны корреспондента Fox недопустимыми, оскорбительными и предпочли бы получить извинения от такой уважаемой телекомпании", - сказал Песков.

В то же время слова президента США Дональда Трампа он оставил без комментариев.

Ранее во время интервью с американским президентом Дональдом Трампом журналист Fox News заявил, что президент РФ Владимир Путин - "убийца".

В ответ на это Трамп сказал, что в США также "много убийц".