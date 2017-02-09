В Кремле заявили об отсутствии планов о "большой сделке" с США по Украине

Российская Федерация не планирует заключать с США "большую сделку" по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина, передают российские СМИ.

"Безусловно, вряд ли этот внутриукраинский конфликт может быть предметом какой-то сделки и, конечно, эта информация никоим образом не соответствует действительности", - заявил Песков.

По его словам, "предметом сделки не может быть судьба людей, которые живут на Донбассе, и которые сейчас де-факто отторгнуты своим государством".

Отметим, в ряде западных СМИ появилась информация, что Кремль готовит так называемую "большую сделку" с администрацией Дональда Трампа, в которой США могут пойти на некоторые уступки по Украине.