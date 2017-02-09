 

В Кремле заявили об отсутствии планов о "большой сделке" с США по Украине

09 февраля 2017 г. 13:02
Источник: РБК-Украина
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Российская Федерация не планирует заключать с США "большую сделку" по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина, передают российские СМИ.

"Безусловно, вряд ли этот внутриукраинский конфликт может быть предметом какой-то сделки и, конечно, эта информация никоим образом не соответствует действительности", - заявил Песков.

По его словам, "предметом сделки не может быть судьба людей, которые живут на Донбассе, и которые сейчас де-факто отторгнуты своим государством".

Отметим, в ряде западных СМИ появилась информация, что Кремль готовит так называемую "большую сделку" с администрацией Дональда Трампа, в которой США могут пойти на некоторые уступки по Украине.

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