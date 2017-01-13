 

В Крыму окропят святой водой и разместят российский зенитно-ракетный комплекс С-400

13 января 2017 г. 14:25
Источник: Украинские новости
20 просмотров

В оккупированном Крыму 14 января заступит на боевое дежурство российский зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф". Об этом сообщает сайт "Крыминформ" со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота ВМФ России.

"14 января состоится заступление на боевое дежурство современного комплекса ПВО на территории Республики Крым", – говорится в сообщении пресс-службы ЧФ.

По информации "РИА Новости", торжественный ритуал заступления на боевое дежурство дивизиона, вооруженного комплектом зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", с обрядом освящения личного состава святой водой и молебном пройдет в Феодосии 14 января.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.