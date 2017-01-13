В Крыму окропят святой водой и разместят российский зенитно-ракетный комплекс С-400

В оккупированном Крыму 14 января заступит на боевое дежурство российский зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф". Об этом сообщает сайт "Крыминформ" со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота ВМФ России.

"14 января состоится заступление на боевое дежурство современного комплекса ПВО на территории Республики Крым", – говорится в сообщении пресс-службы ЧФ.

По информации "РИА Новости", торжественный ритуал заступления на боевое дежурство дивизиона, вооруженного комплектом зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", с обрядом освящения личного состава святой водой и молебном пройдет в Феодосии 14 января.