В Крыму продлили арест проукраинскому активисту Балуху

Суд в аннексированном Крыму продлил арест проукраинскому активисту Владимиру Балуху до 4 марта.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на координатора Крымской правозащитной группы Ольгу Скрыпник. Скрыпник сообщила, что состояние здоровья Балуха ухудшается, обостряются хронические болезни. "Он пытался общаться с женой и не сообщал пока о каких-то новые проблемы со здоровьем. Но у него обострились хронические болезни, болезнь почек.

В целом состояние здоровья ухудшается. Есть проблема с продуктами питания. Владимир подтвердил адвокату то, что говорят задержанные в рамках дела "Хизб ут-Тахрир", что питание в СИЗО ужасное. В связи с этим развиваются другие болезни: язвенные и болезни желудка", - сказала Скрыпник.

