 

В Крыму продлили арест проукраинскому активисту Балуху

03 февраля 2017 г. 19:10
Источник: РБК - Украина
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Суд в аннексированном Крыму продлил арест проукраинскому активисту Владимиру Балуху до 4 марта.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на координатора Крымской правозащитной группы Ольгу Скрыпник. Скрыпник сообщила, что состояние здоровья Балуха ухудшается, обостряются хронические болезни. "Он пытался общаться с женой и не сообщал пока о каких-то новые проблемы со здоровьем. Но у него обострились хронические болезни, болезнь почек.

В целом состояние здоровья ухудшается. Есть проблема с продуктами питания. Владимир подтвердил адвокату то, что говорят задержанные в рамках дела "Хизб ут-Тахрир", что питание в СИЗО ужасное. В связи с этим развиваются другие болезни: язвенные и болезни желудка", - сказала Скрыпник.
 

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