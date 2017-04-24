В Луганске подорвали здание военкомата, - Тымчук

В подконтрольном самопровозглашенной "Луганской народной республике" Луганске неизвестные подорвали здание одного из местных военных комиссариатов. Об этом говорится в сообщении координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука в Facebook.

"Подрыв 23.04.2017 в Луганске здания Жовтневого районного военкомата (ул. Калугина, 9) вызвал ажиотаж в среде руководства "ЛНР", пригрозившего "МГБ" и "МВД" серьезными кадровыми последствиями", - сообщил Тымчук. По его словам, в ЛНР рассматривают две версии подрыва - "диверсия украинской ДРГ" и "теракт украинских патриотов, которые проживают в Луганске".

"Последняя версия является основной. Ведутся масштабные проверки местных жителей, проходивших службу в ВСУ, включая тех, кто сейчас проходит "военную службу" в рядах оккупантов "2-го АК ЛНР", - добавил Тымчук.