 

В Луганской области исчезли двое украинских военных, - штаб

27 декабря 2016 г. 10:17
Источник: Левый Берег
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В штабе антитеррористической операции сообщают об исчезновении двух военных в Луганской области.

"Около 16:00 26 декабря 2016 года в районе КПВВ "Золотое" двое военнослужащих одной из воинских частей, выполняющей задания в Луганской области, возвращаясь на автотранспорте из лечебного учреждения, сбились с маршрута и заехали на территорию, контролируемую боевиками. Сейчас с ними связь отсутствует", - сообщили в штабе АТО 26 декабря.

Обстоятельства события выясняются, отметили в штабе.

Напомним, с полуночи 24 декабря в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Минске, на Донбассе должно было начаться очередное перемирие. Однако на практике режим прекращения огня продлился лишь 25 минут.

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