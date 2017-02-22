В Луганской области обнаружили тело пограничника

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22 февраля 2017 г. 14:58
Источник: Новое Время
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В Луганской области 22 февраля обнаружили тело пограничника на обочине дороги после того, как он своевременно не прибыл на службу.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Согласно сообщению, после обнаружения отсутствия военнослужащего утром 22 февраля руководство подразделения немедленно организовало поисковые мероприятия. Его тело обнаружил участковый инспектор, которого привлекли к поиску.

Руководство Луганского пограничного отряда и правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, 20 января сообщалось, что во Львовской области возле пункта пропуска Краковец обнаружили тело пограничника, который заступил в наряд на ночную смену 19 января. Тело обнаружили в одном из помещений пункта пропуска. О причинах смерти не сообщалось.
 

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