 

В Люботине активисты заблокировали трассу "Харьков-Киев"

05 февраля 2017 г. 22:37
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В Люботине активисты и местные жители заблокировали движение по трассе "Харьков-Киев" в знак протеста против закрытия местной больницы.

Фотографии акции протеста опубликовали на станице "Национального корпуса" Вконтакте.

В акции участвовали около тысячи человек. Они перекрыли движение по киевской трассе.

Как сообщал АТН, согласно проекту Департамента здравоохранения Харьковской ОГА,территориальную общину города Люботина планируют поставить на обслуживание Валковской больнице, которая находится на расстоянии около 40 км от Люботин.

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