 

В марше против Трампа выступят звезды Йоханссон, Шер и Кэтти Перри

11 января 2017 г. 12:48
Источник: РБК-Украина
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В США после инаугурации Дональда Трампа состоится марш, участники которого выступают против новоизбранного американского президента.

Как сообщает ABC News, в митинге будут принимать участие такие голливудские актрисы как  Скарлетт Йоханссон, Дебра Мессинг, Америка Феррера, Джулианна Мур и Эми Шумер.

Также к ним присоединятся известные певицы  Шер и Кэти Перри. Сообщается, что на марше в Вашингтоне намерены прийти более 100 тысяч человек. Также ожидается, что подобные митинги пройдут по всей стране.

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