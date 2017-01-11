В марше против Трампа выступят звезды Йоханссон, Шер и Кэтти Перри

В США после инаугурации Дональда Трампа состоится марш, участники которого выступают против новоизбранного американского президента.

Как сообщает ABC News, в митинге будут принимать участие такие голливудские актрисы как Скарлетт Йоханссон, Дебра Мессинг, Америка Феррера, Джулианна Мур и Эми Шумер.

Также к ним присоединятся известные певицы Шер и Кэти Перри. Сообщается, что на марше в Вашингтоне намерены прийти более 100 тысяч человек. Также ожидается, что подобные митинги пройдут по всей стране.