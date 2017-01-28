В Мексике призывают к бойкоту компаний из США

В социальных сетях Мексики началась кампания, которая призывает бойкотировать американские товары, сообщает ВВС Украина.

Отмечается, что старту акции способствовало подписание президентом США Дональдом Трампом указа о строительстве стены на границе с Мексикой.

В Twitter и других социальных сетях призывы к бойкоту американских товаров размещаются с хештегом #AdiosProductosGringos.

В социальных сетях мексиканцев призывают бойкотировать продукцию и услуги mcdonald's, Walmart, Coca-Cola и других американских компаний.

На кампанию уже отреагировала американская сеть кофеен Starbucks. Компания заявила в пятницу, что инвестировала миллионы долларов в экономику Мексики и создала семь тысяч рабочих мест по всей стране.

В заявлении Starbucks также говорится, что сетью кофеен в стране руководит мексиканская компания Alsea. Кроме того, в кофейнях компании во всем мире продается кофе мексиканского производства.