 

В Мексике призывают к бойкоту компаний из США

28 января 2017 г. 16:10
Источник: Корреспондент
40 просмотров

В социальных сетях Мексики началась кампания, которая призывает бойкотировать американские товары, сообщает ВВС Украина.
Отмечается, что старту акции способствовало подписание президентом США Дональдом Трампом указа о строительстве стены на границе с Мексикой.

В Twitter и других социальных сетях призывы к бойкоту американских товаров размещаются с хештегом #AdiosProductosGringos.
В социальных сетях мексиканцев призывают бойкотировать продукцию и услуги mcdonald's, Walmart, Coca-Cola и других американских компаний.

На кампанию уже отреагировала американская сеть кофеен Starbucks. Компания заявила в пятницу, что инвестировала миллионы долларов в экономику Мексики и создала семь тысяч рабочих мест по всей стране.

В заявлении Starbucks также говорится, что сетью кофеен в стране руководит мексиканская компания Alsea. Кроме того, в кофейнях компании во всем мире продается кофе мексиканского производства.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.