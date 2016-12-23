В МИД предупредили о мошенничестве с визами США

В Министерстве иностранных дел Украины предупредили граждан, что в последнее время участились случаи подачи заявителями недостоверных или поддельных документов в Посольство США в Украине при оформлении виз.

Об этом Департамент консульской службы МИД сообщил на своей странице в Facebook.

"В этой связи призываем соотечественников не прибегать к услугам сомнительных посредников по подготовке пакета документов и не верить их обещаниям относительно гарантированного положительного решения вопроса в получении американской визы", - говорится в сообщении.При этом в ведомстве подчеркивают, что "предоставление неточной или ложной информации может навсегда лишить возможности получить визу в США".

"Также обращаем ваше внимание на то, что Посольство США в Украине не использует услуги визовых центров, или любых других посреднических структур, и поэтому заявители должны лично обращаться по всем вопросам, касающихся оформления визы непосредственно в консульский отдел Посольства", - добавили в украинском дипведомстве.