 

В МИД предупредили о мошенничестве с визами США

23 декабря 2016 г. 13:10
Источник: Новое Время

В Министерстве иностранных дел Украины предупредили граждан, что в последнее время участились случаи подачи заявителями недостоверных или поддельных документов в Посольство США в Украине при оформлении виз.

Об этом Департамент консульской службы МИД сообщил на своей странице в Facebook.

"В этой связи призываем соотечественников не прибегать к услугам сомнительных посредников по подготовке пакета документов и не верить их обещаниям относительно гарантированного положительного решения вопроса в получении американской визы", - говорится в сообщении.При этом в ведомстве подчеркивают, что "предоставление неточной или ложной информации может навсегда лишить возможности получить визу в США".

"Также обращаем ваше внимание на то, что Посольство США в Украине не использует услуги визовых центров, или любых других посреднических структур, и поэтому заявители должны лично обращаться по всем вопросам, касающихся оформления визы непосредственно в консульский отдел Посольства", - добавили в украинском дипведомстве.

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