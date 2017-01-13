В МИД РФ назвали невыдачу виз жителям оккупированного Крыма нарушением международных обязательств

В МИД Российской Федерации заявили о том, что страны, которые не выдают визы гражданам Крыма, нарушают международные обязательства. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков, передает "ТАСС".

"Невыдача виз по территориальному принципу, по признаку волеизъявления граждан или их политических взглядов является несоблюдением всевозможных международных обязательств странами, которые на это идут, - подчеркнул он. - Считаем, что это, по сути, является ничем не оправданным коллективным наказанием населения Крыма и Севастополя, что напоминает своего рода визовой геноцид", - Мешков.

По его словам, к разработанным Еврокомиссией и Европейской внешнеполитической службой в июле 2016 года и носящим рекомендательный характер "Руководящим принципам" присоединились к настоящему времени 13 стран Евросоюза, а также входящие в шенгенскую зону Швейцария, Лихтенштейн и Норвегия.

"Они решили не признавать российских общегражданских загранпаспортов, выдаваемых жителям Крыма и Севастополя как непосредственно на территории полуострова, так и в других субъектах Российской Федерации", - пояснил дипломат.

В отношении данных стран Россия применяет ответные меры. Однако Мешков не раскрыл суть ограничений.

"Суть этих мер я бы предпочел пока не комментировать, эти страны предупреждены, в чем они состоят", - добавил он.