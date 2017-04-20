 

В МИД РФ прокомментировали решение суда ООН по иску Украины

20 апреля 2017 г. 9:55
Источник: Новое Время
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Министерство иностранных дел Российской федерации опубликовало заявление, в котором позитивно оценило итоги решения Международного суда ООН по иску Украины.

"Важно, что Суд занял принципиальную позицию и не поддержал заявления Украины о якобы имеющей место агрессии, оккупации, или о статусе Крыма как не относящиеся к сути разбирательства", - заявили в МИД РФ.

19 апреля Международный суд ООН вынес промежуточное решение по делу "Украина против России", признав за собой юрисдикцию prima facie для рассмотрения данного дела. В частности, суд признал, что Украина доказала возможность временных мер в споре "Украина против России".

В то же время, суд не нашел оснований для введения дополнительных мер в отношении России согласно Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, но поддержал позицию Украины в вопросе расовой дискриминации в Крыму.

В МИД Украины заявили, что решение суда, который поддержал позицию украинской стороны в вопросе дискриминации оккупационных властей Крыма по национальному признаку, однако не признал финансирование Россией терроризма, является "конструктивным подходом".

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