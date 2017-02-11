 

В Министерстве оккупированных территорий хотят вернуть Донбасс в 2018 году

11 февраля 2017 г. 11:55
Источник: Зеркало недели
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Украина восстановит контроль над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей до конца 2018 года, сообщил советник министра временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

"Мы считаем, что в ближайшее время, за год-полтора, мы вернем эту территорию. Ближайшие год-полтора содержание этой территории станет чрезвычайно дорогим для Российской Федерации", - сказал Грымчак в эфире Эспрессо.ТВ.

Грымчак отметил, Украина делает все, чтобы вернуть людей с оккупированных территорий в культурную, финансовую и другие сферы Украины.

"Мы в декабре или ноябре постановлением Кабмина увеличили на одного человека груз, который можно перевозить, - 75 кг. Что сделал Захарченко энд компани? Они уменьшили с той стороны до 50. Они защищают свой рынок. А вы нам рассказываете, что вот мы такие дураки, что делаем это. И мы на сегодняшний день идем этим путем, мы хотим тех людей, которые прибывают на неподконтрольную, на сегодня, территорию, вернуть и в культурную, и в финансовую, и в другие сферы", - сказал советник министра.

Видео: 

Відповіді з Ольгою Лень | Юрій Гримчак

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