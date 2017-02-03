 

В Минобороны назвали общее количество бойцов, погибших в районе Авдеевки с начала обострения

03 февраля 2017 г. 16:05
Источник: Новое Время
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В результате обстрелов российскими оккупационными силами Авдеевки и ее окрестностей за период с 29 января погибли 10 украинских военнослужащих.

Об этом сообщил первый замначальника объединенного оперативного штаба, генерал-майор Андрей Цветков, передает Укринформ.

"За определенный период (с 29 января) потери военнослужащих Вооруженных сил Украины составили: безвозвратные - 10 человек, раненых - 66", - рассказал он.

По словам Цветкова, за неделю гибридные войска РФ совершили около 40 продолжительных обстрелов украинских позиций и выпустили около 6 тысяч снарядов.

"За 2-3 февраля противник совершил 10 обстрелов, выпустив около 1700 мин и снарядов. Несмотря на введение режима тишины 2 февраля, противник провел обстрелы опорных пунктов, в том числе - с применением реактивных систем залпового огня БМ-21, совершив около 410 выстрелов", - добавил представитель штаба.

Напомним, обострение конфликта в Донецкой области произошло 29 января в результате попытки российских оккупационных войск штурмовать позиции ВСУ в авдеевской промзоне.
 

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