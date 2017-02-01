 

В Минобороны назвали самые горячие точки зоны АТО

01 февраля 2017 г. 15:00
Источник: Украинская правда
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Красногоровка и Авдеевка Донецкой области остаются самыми горячими точками в зоне антитеррористической операции по состоянию на день среды.

Об этом на брифинге 1 февраля сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, на 13:00 с начала суток пока потерь в рядах Вооруженных сил Украины не зафиксировано.

Мотузяник рассказал о текущей ситуации в Авдеевке:

"По состоянию на эту минуту обстановка не улучшилась: зафиксировано 15 вражеских обстрелов, 6 артиллерийских, 4 танковых, 3 – с использованием "Градов", а также 3 минометных обстрела", – сказал он.

Спикер АТО сообщил, что 1 февраля враг уже выпустил 120 боеприпасов.

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