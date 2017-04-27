В Минобороны не исключают, что причиной гибели солдат на Чугуевском полигоне могла стать халатность

27 апреля 2017 г. 14:21
Источник: 112.ua
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Гибель двух военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады 26 апреля на полигоне в Харьковской области во время учебных стрельб произошла в результате разрыва снаряда боевой машины пехоты (БМП).

Об этом сообщил заместитель военного прокурора сил АТО подполковник Виталий Панченко.

"Во время учений с использованием боевых машин БМП-1 констатирован факт смерти двух военнослужащих по контракту. У обоих обнаружены осколочные ранения", - рассказал Панченко.

Как отметили в ведомстве, погибшим было 40 и 46 лет.

Следствие не исключает, что трагедию спровоцировала халатность. В частности, сейчас рассматривается версия, что бойцы стояли слишком близко к военной технике.

Сейчас проводится экспертиза, результаты которой обнародуют через несколько дней.

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