В Минобороны не исключают, что причиной гибели солдат на Чугуевском полигоне могла стать халатность

Гибель двух военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады 26 апреля на полигоне в Харьковской области во время учебных стрельб произошла в результате разрыва снаряда боевой машины пехоты (БМП).

Об этом сообщил заместитель военного прокурора сил АТО подполковник Виталий Панченко.

"Во время учений с использованием боевых машин БМП-1 констатирован факт смерти двух военнослужащих по контракту. У обоих обнаружены осколочные ранения", - рассказал Панченко.

Как отметили в ведомстве, погибшим было 40 и 46 лет.

Следствие не исключает, что трагедию спровоцировала халатность. В частности, сейчас рассматривается версия, что бойцы стояли слишком близко к военной технике.

Сейчас проводится экспертиза, результаты которой обнародуют через несколько дней.