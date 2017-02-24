В Минобороны РФ удивились возмущению немецких политиков в вопросе сооружения макета Рейхстага

Российские военные выразили недоумение комментариями немецкой стороны по поводу сооружения под Москвой макета Рейхстага.

Так, представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков назвал критику безосновательной и подчеркнул, что макет Рейхстага "послужит патриотическому воспитанию юных граждан".

"Нападки по этому поводу отдельных германских политиков... заставляют задуматься о том, каких же убеждений они на самом деле придерживаются о "строителях" Третьего рейха", - цитирует Интерфакс слова представителя российского оборонного ведомства.

Напомним, 23 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился построить в Московской области копию Рейхстага, который будут штурмовать "юные патриоты" России.

"Мы в парке Патриот строим Рейхстаг. Не в полном виде. Чтобы наши юнармейцы могли штурмовать конкретный объект", - заявил он во время часа правительства в Госдуме.

Кроме того, по словам Шойгу, в парке будет легкий корпус стратегической атомной подлодки Архангельск, в котором можно будет испытать на себе борьбу за живучесть.Сообщение о планах соорудить Рейхстаг прокомментировал немецкий евродепутат Эльмар Брок. Он считает, что если речь идет о современном здании Бундестага, то это можно расценивать как "неприемлемый акт агрессии" и "угрозу военных действий" в отношении Германии. Если же это будет историческая реконструкция Рейхстага времен Третьего рейха, то это, по мнению Брока, "исторически приемлемо".

Позднее на ситуацию отреагировали и в правительстве Германии. Пресс-секретарь правительства назвала планы российских военных "удивительными" и такими, которые "говорят сами за себя".

Спикер немецкого внешнеполитического ведомства Мартин Шефер подчеркнул, что в Германии никогда бы не построили нечто подобное для воспитания молодежи.