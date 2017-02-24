 

В Минобороны РФ удивились возмущению немецких политиков в вопросе сооружения макета Рейхстага

24 февраля 2017 г. 18:31
Источник: Новое Время
51 просмотр

Российские военные выразили недоумение комментариями немецкой стороны по поводу сооружения под Москвой макета Рейхстага.

Так, представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков назвал критику безосновательной и подчеркнул, что макет Рейхстага "послужит патриотическому воспитанию юных граждан".

"Нападки по этому поводу отдельных германских политиков... заставляют задуматься о том, каких же убеждений они на самом деле придерживаются о "строителях" Третьего рейха", - цитирует Интерфакс слова представителя российского оборонного ведомства.

Напомним, 23 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился построить в Московской области копию Рейхстага, который будут штурмовать "юные патриоты" России.

"Мы в парке Патриот строим Рейхстаг. Не в полном виде. Чтобы наши юнармейцы могли штурмовать конкретный объект", - заявил он во время часа правительства в Госдуме.

Кроме того, по словам Шойгу, в парке будет легкий корпус стратегической атомной подлодки Архангельск, в котором можно будет испытать на себе борьбу за живучесть.Сообщение о планах соорудить Рейхстаг прокомментировал немецкий евродепутат Эльмар Брок. Он считает, что если речь идет о современном здании Бундестага, то это можно расценивать как "неприемлемый акт агрессии" и "угрозу военных действий" в отношении Германии. Если же это будет историческая реконструкция Рейхстага времен Третьего рейха, то это, по мнению Брока, "исторически приемлемо".

Позднее на ситуацию отреагировали и в правительстве Германии. Пресс-секретарь правительства назвала планы российских военных "удивительными" и такими, которые "говорят сами за себя".

Спикер немецкого внешнеполитического ведомства Мартин Шефер подчеркнул, что в Германии никогда бы не построили нечто подобное для воспитания молодежи.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.