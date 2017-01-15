 

В Минобороны сообщили детали инспекции в РФ

15 января 2017 г. 14:27
Источник: Корреспондент
61 просмотр

Представители Украины, Канады и Дании проведут инспекцию на территории России с 16 по 19 января в соответствии с Венским документом от 2011 года, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"В состав инспекционной группы, как планируется, войдут два представителя от Украины, один представитель от Канады и один – от Дании. Инспектированию подлежит территория указанного района в Ростовской области России, которая непосредственно прилегает к государственной границе Украины", – сказал Мотузяник на брифинге в воскресенье в Киеве.

По его словам, в рамках инспектирования планируется получение информации от командиров российских подразделений, вертолетный облет и сухопутная проверка указанного района на наличие или отсутствие военной деятельности, которая подлежит предварительному уведомлению.
Мотузянник также отметил, что по итогам инспекции будет подготовлен официальный отчет. О ее результатах будут уведомлены государства-участники ОБСЕ.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.