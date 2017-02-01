В Минске призвали немедленно полностью прекратить огнь в Донбассе до 5 февраля

Контрактная группа призвала отвести вооружение, подпадающее под действие Минских соглашений.

Трехсторонняя контактная группа в Минске приняла заявление с призывом к полному прекращению огня в районе Авдеевки, сообщил специальный представитель действующего главы ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

"Контактная группа призывает в районе, ограниченном Донецким аэропортом, Авдеевкой и Ясиноватой, а также по всей линии соприкосновения, к строгому соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. К 5 февраля этого года отвести вооружение, подпадающее под действие Минских соглашений, на определенное ими расстояние до соответствующей линии в места их хранения", - сказал Сайдик сегодня, 1 февраля.

Отмечается, что Контактная группа призвала обеспечить безопасный надежный доступ для наблюдателей СММ ОБСЕ.

"Также достигнута договоренность об оказании содействия гуманитарным усилиям по восстановлению ввода и энергоснабжения, а также отопления, включая ремонтно-восстановительные работы на объектах инфраструктуры", - добавил Сайдик.

Ранее сообщалось, что Организация объединенных наций выразила обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Авдеевке.

Ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российской армии нарушено водо-,тепло- и энергоснабжение города, приостановил работу коксохимический завод.

Президент Украины Петр Порошенко был вынужден прервать официальный визит в Германию. Глава государства поручил дипломатам проинформировать о ситуации в Авдеевке ООН, ОБСЕ и Совет Европы, а также инициировал внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске.

