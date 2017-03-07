В Минюсте рассказали о камере Насирова в Лукьяновском СИЗО

Отстранен и арестован на 2 месяца председатель ДФС Роман Насиров находится в Лукьяновском Сизо в четырехместной камере. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

“Около 4-х утра в Лукьяновский СИЗО был доставлен Роман Михайлович Насиров. Он был осмотрен врачом. По состоянию на время прибытия состояние его здоровья было удовлетворительное. Он будет находиться на общих условиях в общей четырехместной камере... На время, когда он туда прибыл, там был еще один человек, он для него опасности не представляет”, - сказал Чернышов. По его словам, Насиров никаких заявлений в адрес руководства СИЗО по улучшению условий содержания не передавал.

“Если будет необходимо, мы посмотрим, есть ли возможность перевести его в отдельную камеру”, - отметил Чернышов.

Также он сообщил, что Насиров написал заявление, в котором отметил, что на ближайшее время он не хочет общаться с представителями СМИ. На вопрос, может ли быть Насиров перевезен на лечение в клинику “Феофания”, Чернышов ответил: “В “Феофанию” — нет. У нас есть список больниц, с которыми мы сотрудничаем. Если только будет какой-то определенный диагноз, который может вылечить исключительно “Феофания”, то он будет доставлен в “Феофанию”. Чернышов заявил, что в камере есть туалет, есть ли душ - не уверен.