 

В Москве байкеры митингуют в поддержку российских боевиков на Донбассе

05 марта 2017 г. 14:41
Источник: Новое Время
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В воскресенье, 5 марта, в Москве путинские мотоциклисты проводят митинг в поддержку российских боевиков, которые оккупировали часть Донецкой и Луганской областей.

Около 50 людей в кожаных куртках с надписями Ночные волки вышли в гайд-парк (специально отведенное место для митингов) в Сокольниках. Участники акции держат в руках флаги России и террористических организаций "Новороссия", "ДНР" и "ЛНР".

Кроме этого участники акции держат плакаты с надписями: "Очнись Украина", "Банду Порошенко под трибунал", "Принуждение Украины к миру", "Остановить геноцид Донбасса".

Организаторы акции заявили, что аналогичные мероприятия проводятся и в других городах РФ и в Европе.

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