 

В Москве суд признал события зимы 2014 года в Украине государственным переворотом

27 декабря 2016 г. 13:10
Источник: 112.ua
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Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника и признал Революцию достоинства в Украине государственным переворотом. Об этом сообщает РИА "Новости".

Перед заседанием были приняты повышенные меры безопасности — полиция и приставы охраняли не только вход в здание, но и этаж, где шло заседание. В то же время журналистов в зал не пустили — они смотрели заседание с помощью трансляции в отдельном зале.

Как известно, в суде был допрошен Виктор Янукович.

Отметим, что соответствующий иск подал в московский суд экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник, который уже несколько лет живет в России. В Украине Олейник объявлен в розыск по обвинению в злоупотреблении властью при голосовании за "диктаторские законы 16 января".

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