В Москве суд признал события зимы 2014 года в Украине государственным переворотом

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника и признал Революцию достоинства в Украине государственным переворотом. Об этом сообщает РИА "Новости".

Перед заседанием были приняты повышенные меры безопасности — полиция и приставы охраняли не только вход в здание, но и этаж, где шло заседание. В то же время журналистов в зал не пустили — они смотрели заседание с помощью трансляции в отдельном зале.

Как известно, в суде был допрошен Виктор Янукович.

Отметим, что соответствующий иск подал в московский суд экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник, который уже несколько лет живет в России. В Украине Олейник объявлен в розыск по обвинению в злоупотреблении властью при голосовании за "диктаторские законы 16 января".