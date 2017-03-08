В Москве задержали участников акции феминисток

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08 марта 2017 г. 14:42
Источник: Новое Время
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В среду, 8 марта, семь человек задержали во время акции феминисток в центре Москвы.

"Московские и питерские феминистки, #захватившие Кремль, поздравляют вас с 8 Марта", - написала в Facebook участница акции Катрин Ненашева.

По ее словам, были задержаны по крайней мере пять человек, среди которых фотограф издания Новая газета. Их повезли в ОВД Китай-город.

По словам Ненашевой, 8 марта в городе запланировано еще несколько акций, однако о том, где они будут проведены, и каким будет их содержание, она ничего не сказала.

"Девушки из Москвы и Петербурга объединились сегодня, чтобы показать - нас много, мы продолжаем говорить и не боимся этого делать. Лозунги в акции специально подбирались с наивными оттенками, они довольно простые, но, к сожалению, часто актуальные лишь в определенных сообществах", - сказала Ненашева в разговоре с Би-би-си.

"Сейчас на территории Кремля проходит еще несколько акций, документации будут появляться в социальных сетях", - добавила она.

Позже стало известно, что задержали семь человек: активистку Елену Тищенко, Александру Орлову, Марину Тимофееву, Леду Гарину, фотографа Аркмана Ардена и журналистов Новой газеты Елену Костюченко и Анну Артемьеву, уточняет ВВС.

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