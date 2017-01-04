В Москве заявили о необходимости восстановить "былые отношения" с НАТО

В МИД РФ заявили о необходимости восстановить "былые отношения" с НАТО.

По словам директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрея Келина, НАТО "это реальность, это военный фактор, и поэтому одними заклинаниями здесь не обойдешься".

"С НАТО надо выстраивать нормальные отношения и возобновить то, что было", - цитирует российского дипломата Интерфакс.

По мнению Келина, есть масса причин, по которым государства, особенно небольшие, предпочитают состоять в такой организации.

"Нет необходимости создавать оборону по всему периметру страны. Допустим, той же Бельгии не нужно иметь самостоятельные военно-морские силы, авиацию, ПВО. Речь идет о разделении труда, что гораздо дешевле. Одна страна содержит, скажем, два фрегата и четыре истребителя. А соседняя выполняет другие боевые задачи...невозможно убедить страны-члены в том, что из НАТО надо выходить, что это анахронизм...потому что чисто рациональные резоны перевешивают", - отметил он.

Отношения между НАТО и РФ резко ухудшились после начала российской агрессии против Украины - оккупации Крыма и развязывания войны в восточных областях страны.

Практическое сотрудничество между Альянсам и Москвой достигло минимума со времен завершения Холодной войны, единственной площадкой для переговоров остается Совет Россия-НАТО. Очередная встреча Совета прошла в Брюсселе, 19 декабря.

После заседания Совета генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Альянс по-прежнему придерживаются разных взглядов, особенно в вопросе Украины.

19 сентября тогдашний заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу подтвердил, что практическое сотрудничество НАТО-Россия по-прежнему приостановлено из-за агрессии РФ против Украины.

