В НАБУ подтвердили подлинность подписей Охендовского в "амбарной книге" Партии регионов

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало заключение экспертизы, которая установила, что подписи в "амбарной книге" "черной бухгалтерии" Партии регионов принадлежат именно председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что эти записи стали основанием для составления уведомления о подозрении председателю ЦИК. Обоснованность подозрения подтверждается доказательствами. Одним из них является то, что подозреваемый пополнял свой банковский счет в те же дни, когда ставил подписи в "амбарній книге".

"Согласно одной из записей "амбарної книги" 27.09.2012 председатель Центризбиркома получил от помощника одного из народных депутатов Партии регионов 4,7 тыс. долл. США, из которых, как считает следствие, согласно имеющихся финансовых документов, положил на собственный банковский счет 4,5 тыс. долл. США", - говорится в сообщении. Еще одним доказательством является почерковедческая экспертизы приведенных записей.

"Заключение экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Министерства юстиции Украины, вместо положенных 10 дней по неизвестным причинам длилась 3,5 месяца, не подтверждает и в то же время и не исключает вероятность того, что подписи и записи в "амбарній книге" принадлежат председателю ЦИК. Согласно же другой экспертизы, проведенной Государственным научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром Министерства внутренних дел Украины (ГНИЭКЦ), подписи и записи от имени подозреваемого в "амбарній книге" принадлежат именно главе ЦИК", - говорится в сообщении НАБУ.

В-третьих, отмечают в Бюро, не соответствуют действительности заявления адвокатов подозреваемого о том, что в сообщении ему о подозрении отсутствуют сведения о лице, которая передавала средства. На самом деле, заявляют в НАБУ, такие сведения существуют и указаны в сообщении о подозрении.

"Кроме того, следует отметить, что на сегодня досудебным расследованием собрано достаточно доказательств, которыми подтверждено оригинальность "амбарної книги", переданной Виктором Трепаком до НАБУ. Об этом свидетельствуют выводы ряда других почерковедческих экспертиз, которые подтверждают оригинальность подписей ряда других лиц, кроме вышеуказанных, а также многочисленные показания лиц, которые лично выполняли записи и ставили подписи в "амбарній книге" за получение наличных денежных средств в соответствующих суммах и подтвердили указанный факт", - сказано в сообщении. учитывая приведенные факты и общественный резонанс расследования детективы Бюро предполагают, что сторона защиты может оказывать влияние на свидетелей.