В НАТО встревожены планами создания косовской армии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в среду, что в Североатлантическом альянсе встревожены намерениями властей Косово создать собственную армию.

"Сегодня я беседовал с (президентом Косово - ИФ) Хашимом Тачи и (главой правительства - ИФ) Исой Мустафой, чтобы выразить серьезные опасения союзников по НАТО в связи с недавними предложениями властей Косово о преобразовании Сил безопасности Косово (KSF) в вооруженные силы без конституционных изменений", - говорится в заявлении генсека организации, распространенном пресс-службой штаб-квартиры альянса в Брюсселе.

"Я дал понять, что односторонние шаги, подобные этим, бесполезны, и настоятельно призвал власти Косово поддерживать тесные контакты с Белградом", - отметил Й.Столтенберг, добавив, что в последние годы НАТО помогала развитию KSF "как профессиональной, все более многоэтнической силы".

Глава Североатлантического альянса уточнил, что структура, мандат и миссия KSF являются вопросом местных косовских учреждений в соответствии с их конституционным правом.

"Однако, если мандат KSF будет развиваться таким образом, как это предлагается, НАТО придется пересмотреть уровень своих обязательств, особенно в том, что касается создания потенциала (безопасности - ИФ). Я ясно дал понять это во время своего визита в Косово в феврале, и я подтвердил это в своих телефонных разговорах сегодня", - заявил генсек НАТО.

При этом он добавил, что поддерживает тесные контакты со своими коллегами в Европейском союзе.