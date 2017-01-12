В некоторых районах Сирии у людей заканчивается еда - ООН

Режим прекращения огня в Сирии преимущественно соблюдается с отдельными исключениями, однако гуманитарная помощь не может поступить в осажденные районы, где у людей заканчивается еда.

Об этом в четверг, 12 января, заявил спецпредставитель Организации Объединенных Наций из Сирии Стаффан де Мистура, сообщает DW.

По словам де Мистуры, люди с оружием заблокировали в селах Фуа и Кефрая в провинции Идлиб 23 автобуса и сирийских водителей, помогавших в недавней эвакуации. Кроме того, продолжаются бои в долине Вади Барада, откуда вода поставляется в Дамаск.

По данным спасательной группы сирийской оппозиции, "Белых шлемов", силы Башара Асада осуществили несколько авианалетов, в том числе в провинции Алеппо, где погибли по меньшей мере шесть гражданских.

Тем временем продолжается подготовка к переговорам по урегулированию в Сирии, которые должны начаться 23 января в Астане. Впрочем, де Мистура отметил, что ООН пока не получала приглашение на встречу, однако надеется на участие в ней.

Как известно, встреча между представителями Асада и его оппонентами в столице Казахстана была инициирована Турцией и Россией. По мнению Москвы, эти переговоры должны дополнить "женевский формат" при посредничестве ООН.