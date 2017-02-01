В Нидерландах зарегистрировали предложение, касающееся Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

На сайте парламента Нидерландов опубликовали зарегистрированное во Второй палате парламента предложение, содержащее рекомендацию принять закон, которым ратифицировано Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, сообщает Eurointegration.com.ua.

"Отметим, что документы датированы 27 января. В пакет документов относительно предложения входят обращение короля Виллема-Александра, собственно законодательное предложение, пояснительная записка и заключение Государственного совета", - сказано в сообщении.

В тексте законодательного предложения идет речь о том, чтобы закон от 8 июля 2015 года о ратификации Соглашения об ассоциации вступил в силу с момента вступления в силу решения о принятии законодательной инициативы.

Для окончательного принятия эта инициатива должна быть поддержана Сенатом, так называемой Первой палатой.