В Нигерии пираты захватили судно с россиянами и украинцем

Пираты захватили в заложники семерых российских и одного украинского моряка в территориальных водах Нигерии.

Об этом сообщает в "Твиттере" посольство РФ в Нигерии.

"В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно "BBC Caribbean". С борта подвергшегося пиратскому нападению судна "BBC Caribbean" похищены семь граждан России и гражданин Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в связи с захватом посольство РФ обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных.