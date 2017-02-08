 

В Нигерии пираты захватили судно с россиянами и украинцем

08 февраля 2017 г. 15:16
Источник: Левый берег
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Пираты захватили в заложники семерых российских и одного украинского моряка в территориальных водах Нигерии.

Об этом сообщает в "Твиттере" посольство РФ в Нигерии.

"В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно "BBC Caribbean". С борта подвергшегося пиратскому нападению судна "BBC Caribbean" похищены семь граждан России и гражданин Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в связи с захватом посольство РФ обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных.

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