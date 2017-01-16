В Норвегию прибыли 300 морпехов из США

В понедельник, 16 января, 300 морских пехотинцев из США прибыли в Норвегию, сообщает Reuters.

Согласно сообщению, это первая миссия американских военных в Норвегии со времен Второй мировой войны.

Военнослужащие США должны оставаться в скандинавской стране на срок до года. После шести месяцев ожидается ротация бойцов.

Представитель норвежской гвардии Руне Хаарстад уточнил цель приезда пехотинцев. По его словам, американские военнослужащие за время своего пребывания в Норвегии пройдут усиленный курс ведения боевых действий в условиях зимы. Американцев принимают на военной базе Вернес, что в 1,5 тысячи км от российской границы.

Напомним, в марте 2017 года в Норвегии пройдут масштабные учения НАТО. В этом мероприятии примут участие также и американские военнослужащие.