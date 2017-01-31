 

В обесточенной и подвергающейся артобстрелам Авдеевке паники нет, магазины обеспечены продуктами, но работают лишь днем

31 января 2017 г. 20:45
Источник: Интерфакс-Украина
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По состоянию на вечер вторника в Авдеевке полностью отсутствует электроснабжение и мобильная связь, а критические инфраструктурные объекты, в частности больницы, военно-гражданская администрация, перешли на запасные источники электропитания.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на городском стадионе развернуты 7 больших палаток ГСЧС, в которых размещены пункты обогрева жителей, в которых люди могут как погреться, так и получить горячую пищу и напитки. По словам посещающих пункты жителей, в части домов отопление на минимальном уровне есть, в некоторых же оно отсутствует.

Мобильная связь в населенном пункте также отсутствует. Вместе с тем, местные власти посредством подомового обхода социальными работниками информируют жителей о возможности получения технической и питьевой воды, горячей еды и возможности подзарядить мобильные устройства и негабаритную технику в организованных ГСЧС пунктах.

Магазины в городе работают только в световой день, перебоев с поставками продуктов питания и средств первой необходимости нет. Какой-либо паники, как и массового оттока населения из города также не наблюдается.

Вместе с тем, артобстрелы города не прекращались практически весь день. После небольшого перерыва с 16.00 до 17.00 обстрелы возобновились. По словам несущих службу в Авдеевке военных, противник для обстрелов района "Старая Авдеевка" использует тяжелое вооружение, в частности, САУ и самоходные автоматические гладкоствольные миномёты калибра 82 мм"Василёк".

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