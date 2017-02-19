 

В ОБСЕ планируют создать 20 зон безопасности в зоне АТО

19 февраля 2017 г. 9:57
Источник: Новое Время
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На Донбассе вдоль линии соприкосновения может появиться около 20 зон безопасности.

Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер в интервью ТАСС.

"Мы планируем сейчас создание до 20 зон", - сказал он.

По его словам, это потребует увеличения численности Специальной мониторинговой миссии в Украине до предельно разрешенной мандатом.

"Прямо сейчас нет необходимости для увеличения численности до 1000 наблюдателей. Мы будем расти в рамках этого лимита, пространства для маневра есть", - отметил Заньер.

Заньер также заявил, что в районах, которые контролируются боевиками, есть много ограничений передвижения для наблюдателей, поэтому он "не видит смысла" в увеличении численности наблюдателей в настоящий момент.

Ранее сообщалось, что боевики открыли огонь при попытке сотрудников ОБСЕ зафиксировать запрещенное Минскими соглашениями оружие.

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