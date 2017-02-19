В ОБСЕ планируют создать 20 зон безопасности в зоне АТО

На Донбассе вдоль линии соприкосновения может появиться около 20 зон безопасности.
Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер в интервью ТАСС.
"Мы планируем сейчас создание до 20 зон", - сказал он.
По его словам, это потребует увеличения численности Специальной мониторинговой миссии в Украине до предельно разрешенной мандатом.
"Прямо сейчас нет необходимости для увеличения численности до 1000 наблюдателей. Мы будем расти в рамках этого лимита, пространства для маневра есть", - отметил Заньер.
Заньер также заявил, что в районах, которые контролируются боевиками, есть много ограничений передвижения для наблюдателей, поэтому он "не видит смысла" в увеличении численности наблюдателей в настоящий момент.
Ранее сообщалось, что боевики открыли огонь при попытке сотрудников ОБСЕ зафиксировать запрещенное Минскими соглашениями оружие.