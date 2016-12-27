В ОБСЕ сообщают о сближении подразделений боевиков и войск ВСУ вдоль линии разграничения

Сепаратисты и бойцы ВСУ продвигаются ближе к линии разграничения, приближаясь друг к другу на расстояние ружейного выстрела.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отмечают продвижение обеих сторон вооруженного конфликта на востоке Украины к "линии разграничения" - зоне, которая, согласно Минским договоренностям, должна оставаться нейтральной, сообщает Deutsche Welle.

"Они занимают новые позиции на территориях, продвигаясь ближе друг к другу вдоль линии разграничения", - отметил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

В ежедневных отчетах СММ ОБСЕ упоминаются факты взятия под контроль тех или иных территорий обеими сторонами. Так, Коминтерново (Пикузы) наблюдатели ОБСЕ оценивали как подконтрольное украинским властям 15 января 2015 года. По данным наблюдателей, по состоянию на январь 2016 года оно контролировалось боевиками. В то же время подконтрольное боевикам Водяное, согласно отчетам СММ ОБСЕ, теперь находится под контролем украинских властей.

Глава внешнеполитического комитета Европарламента Эльмар Брок отмечает, что отвод тяжелого вооружения приводит к новым жертвам в зоне АТО.

"Возникла серая зона, в которую сейчас проникают солдаты обеих сторон, приближаясь на расстояние ружейного выстрела. Это, конечно, приводит к прямой борьбе, в которой гибнет все больше людей", - сообщил он.

18 декабря началась эскалация конфликта на Светлодарской дуге. За один день наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 2900 взрывов, потери в рядах бойцов ВСУ, по словам спикера Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрея Лысенко, "стали самыми большими за последние пять месяцев".

Тем не менее, Лысенко отметил, что ВСУ удалось занять новые позиции и продвинутся вперед.

"Это очень выгодная позиция. После того, как боевики пошли в атаку, и наши ребята отбили это наступление и перешли в активную контратаку, они заняли эту высоту. С нее просматривается даже Горловка. Там взяли три высоты", - рассказал Лысенко.

Спикер также добавил, что в соответствии с Минскими договоренностями это украинская территория.

На саммите лидеров стран "Нормандской четверки" 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, должно быть и Дебальцево Донецкой области.

Однако министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на переговорах в Минске 29 ноября не достигли прогресса в согласовании "дорожной карты" из-за отказа главы МИД РФ Сергея Лаврова обсуждать размещение вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.

