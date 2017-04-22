В Одессе задержали еще одного фигуранта "схемы Курченко"

Одесские правоохранители задержали одного из заместителей генерального директора ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод», который подозревается в причастного к вывозу нефтепродуктов по так называемой «схеме» бизнесмена Сергея Курченко.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, сотрудники ведомства и облуправления задержали подозреваемого 21 апреля в аэропорту «Борисполь». Отмечается, что задержание проведено на основании постановления Приморского райсуда Одессы. По данным следствия, подозреваемый отвечал за организацию фиктивного вывоза нефтепродуктов через Одесский НПЗ. «Под его руководством на Одесском НПЗ оформлен фиктивный вывоз в порядке реэкспорта через предприятие более 700 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, которые фактически реализовывались через подконтрольные фиктивные предприятия на территории Украины без уплаты обязательных таможенных платежей», - сообщили в пресс-службе.

В результате этих действий в государственный бюджет не поступило налогов на сумму более 2 млрд грн. Как отметили в прокуратуре, задержанному сообщено о подозрении.