В оккупированном Донецке на захваченных шахтах требовали зарплату

В оккупированном Донецке возле здания так называемого министерства угольной промышленности террористической организации ДНР сегодня, 19 апреля, собралось несколько горняков с требованием погасить долги по зарплатам.

По информации нескольких источников, зарплату они не получают с марта этого года, ситуация обострилась после отжима боевиками угольных предприятий.

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"У шахтеров не было никаких плакатов и символики, их было немного, рядом проходил какой-то концерт. Песни пляски, они затмили эту акцию", - сказал источник, который находился на месте событий.