 

В Пакистане при сходе лавины погибли 14 человек

05 февраля 2017 г. 18:11
Источник: Левый Берег
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По меньшей мере 14 человек погибли в результате схода лавины на пять домов в отдаленном районе Читрал на севере Пакистана.

Об этом сообщает The Indian Express.

“Из-под обломков были вытянуты тела 14 человек. Среди погибших шесть женщин, шесть детей и двое мужчин”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что пять домов были полностью похоронены под лавиной.

Пока неизвестно, сколько еще людей могло накрыть лавиной.

Напомним, 19 января в Италии лавина накрыла отель. Погибли по меньшей мере 24 человека.

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