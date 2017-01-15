В Париже проходит конференция по мирному урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной

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15 января 2017 г. 14:06
Источник: 112.ua
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В столице Франции Париже проходит международная конференция по мирному урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. В конференции принимают участие представители 70-ти государств и международных организаций. Об этом сообщает "Радио Свобода".

В конференции принимают участие нынешний госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Новые представители администрации избранного президента США Дональда Трампа не присутствуют на конференции. Также на конференции нет представителей самих сторон конфликта - Израиля и Палестины.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху несколько раз отказывался от приглашений принять участие в конференции. По его мнению, существует опасность роста международного давления по условиям перемирия. Недавно Нетаньяху назвал мероприятие "конференцией манипуляций". По его мнению, ее цель - принять "антиизраильские пункты", цитирует AFP.

В то же время палестинская сторона приветствовала участие делегатов в мероприятии.

Согласно данным официального Парижа, участники конференции намерены четко выступить в заключительной резолюции за создание на Ближнем Востоке Палестинского государства, которое могло бы мирно сосуществовать с Израилем. В то же время в Париже подчеркивают, что договориться о такой компромисс имеют, собственно, сами израильтяне и палестинцы.

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