В парламентах стран-основательниц ЕС призвали создать федерацию

Руководители нижних палат национальных парламентов Германии, Италии, Франции и Люксембурга призвали к усилению европейской интеграции и созданию федерации на базе существующего ныне Евросоюза. Их открытое письмо в воскресенье опубликовала туринская газета La Stampa.

"Настал момент продвинуться по направлению к более тесной политической интеграции – федеральному Союзу государств, обладающему широкими полномочиями. Мы хорошо знаем, что подобная перспектива вызывает и сильное сопротивление, но инертность некоторых не может стать параличом для всех. Тот, кто верит в европейские идеалы, должен смочь придать им новую жизнь вместо того, чтобы бессильно присутствовать при их медленном закате. А государства-члены, которые не хотят сразу присоединиться к такой более тесной интеграции, должны смочь сделать это позднее", — отмечается в сообщении.

Письмо подписали председатель германского бундестага Норберт Ламмерт, глава национального собрания Франции Клод Бартолон, председатель итальянской палаты депутатов Лаура Болдрини и спикер палаты депутатов Люксембурга Марс ди Бартоломео.

Парламентские руководители, которые 17 марта соберутся в Риме, чтобы отметить 60-летие подписания Римских договоров, заложивших основы Европейского Союза, призвали возродить дух европейской интеграции и продвинуться вперед. При этом представители четырех из шести стран-основательниц подчеркнули, что нынешний юбилей пройдет "в наиболее критический момент, который когда-либо переживал европейский проект".

В этой связи они отметили, в частности, высокий уровень безработицы и увеличение неравенства во многих странах ЕС, неспособность отдельных стран совместно решать острую миграционную проблему, а также заметный рост недоверия граждан к властям, из-за чего возникают "популистские, националистические и даже ксенофобские движения". Кроме того, впервые одно из государств-членов ЕС приняло решение о выходе из союза.

"В сложившейся ситуации мы не должны дать парализовать себя страху или озабоченностям, связанным с электоральными циклами в некоторых из наших стран. Мы должны действовать сейчас, пока не станет слишком поздно", — подчеркнули авторы письма. Они предложили странам ЕС "разделить суверенитет" в тех областях, где действия отдельных государств не могут быть эффективными: в противодействии климатическим изменениям, в энергетической политике, в финансовой сфере, в области миграции и в борьбе с терроризмом.