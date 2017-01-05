В Пентагоне сообщили о ликвидации четырех лидеров ИГ

Возглавляемая США коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" в Ираке и Сирии ликвидировала нескольких лидеров организации. Об этом заявил полковник ВВС США Джон Дорриан, сообщается на сайте Минобороны США.

В результате авиаударов были убиты три высокопоставленных террориста и однин местный лидер. По словам Дорриана, устранение этих лидеров ИГ ведет к дальнейшей деградации группировки и помешает террористам проводить операции вдоль долины реки Евфрат. Дорриан подтвердил гибель таких высокопоставленных террористов в Ираке, как Ахмад Абдулла Хамад аль-Махалави, Абу Турк и Фалах аль-Рашиди. Операции против них были проведены в прошлом месяце.

Аль-Махалави был представителем "Аль-Каиды", который перешел в группировки ИГИЛ и проводил операции в долине реки Евфрат. Он был уничтожен ударом вблизи иракского города Эль-Кайм 21 декабря. Абу Турк занимался вопросами финансирования операций ИГ и отвечал за поступления средств к террористам. Он был ликвидирован в районе иракского города Шаркат 4 декабря. Аль-Рашиди возглавлял усилия в проведении операций с применением заминированных автомобилей в Мосуле. Его также обезвредили 4 декабря в Мосуле. В Сирии ликвидирован лидер ИГИЛ Абу Джандаль аль-Кувейт, который активно боролся за установление и удержание контроля группировки близ города Ар-Ракка.