 

В Пентагоне сообщили о ликвидации главаря "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове

14 января 2017 г. 17:32
Источник: ТСН
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В воскресенье, 8 января, военные силы США осуществили авиаудар в отдаленном районе Эль-Бейда, Йемен, в результате чего погиб Абд аль-Гани аль-Расас, лидер международной террористической организации "Аль-Каида" на Аравийском полуострове. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе оборонного департамента США.

Так, этот авиаудар позволил не только ликвидировать главного главаря и координатора боевиков на полуострове, но и помешать террористическим операциям "Аль-Каиды" в регионе.

"Соединенные Штаты по-прежнему придерживаются своего долга искоренять угрозы, которые порождает "Аль-Каида", а также отказывать их террористам в убежище. Эта операция является нашим долгом перед народом и правительством Йемена обнаруживать и наносить поражения террористам, которые угрожают прогрессу в регионе так же, как и грозятся совершать теракты против невинных людей в регионе и мире", — говорится в сообщении.

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