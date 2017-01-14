В Пентагоне сообщили о ликвидации главаря "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове

В воскресенье, 8 января, военные силы США осуществили авиаудар в отдаленном районе Эль-Бейда, Йемен, в результате чего погиб Абд аль-Гани аль-Расас, лидер международной террористической организации "Аль-Каида" на Аравийском полуострове. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе оборонного департамента США.

Так, этот авиаудар позволил не только ликвидировать главного главаря и координатора боевиков на полуострове, но и помешать террористическим операциям "Аль-Каиды" в регионе.

"Соединенные Штаты по-прежнему придерживаются своего долга искоренять угрозы, которые порождает "Аль-Каида", а также отказывать их террористам в убежище. Эта операция является нашим долгом перед народом и правительством Йемена обнаруживать и наносить поражения террористам, которые угрожают прогрессу в регионе так же, как и грозятся совершать теракты против невинных людей в регионе и мире", — говорится в сообщении.