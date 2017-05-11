В Петербурге задержали подозреваемого в связях с исполнителем теракта в Петербурге

В Москве задержан гражданин одной из среднеазиатских республик, который связан с исполнителем теракта в метро Петербурга.

Об этом сообщили в ФСБ, передает "Интерфакс".

По информации ФСБ, подозреваемого зовут Эрматов М.Б., он задержан 11 мая. Эраматова подозревают в незаконном обороте взрывчатых веществ, которые связаны с исполнителем теракта в Петербурге Агбаржона Джалилова, уточняет "Интерфакс".

"В настоящее время осуществляется комплекс оперативных мероприятий и следственных действий по проверке М. Эрматова на причастность к расследуемому теракту", - цитирует заявление ФСБ ТАСС.

В петербургском метро 3 апреля произошел взрыв между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате теракта погибли 16 человек, в том числе террорист-смертник.

Следственный комитет России назвал исполнителем теракта Акбаржона Джалилова. По делу о теракте также были арестованы восемь человек в Москве и Санкт-Петербурге. При обысках у них были обнаружены оружие и боеприпасы.

Позже ФСБ сообщила о задержании предполагаемого организатора теракта в Петербурге - Аброра Азимова. По версии следствия, он подготовил Джалилова к исполнению теракта. Затем стало известно о задержании его старшего брата - Акрама Азимова. ФСБ считает, что он был пособником при переправке денег, использованных при подготовке теракта в петербургском метро, а также организовал канал связи с "эмиссарами международных террористических организаций".

Всего в числе фигурантов уголовного дела о взрыве в петербургском метро 10 человек. Ранее сегодня троим из них - Бахраму Эргашеву, Ибрагимжону Эрматову и Махамадюсуфу Мирзаалимову - следствие предъявило обвинения, предусмотренные пунктом "б" части 3 статьи 205 УК РФ (Террористически акт) и части 2 статьи 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

25 апреля стало известно, что связанная с "Аль-Каидой" террористическая группировка "Батальон имама Шамиля" взяла на себя ответственность за теракт в Петербурге.