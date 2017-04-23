В Подмосковье провели реконструкцию "штурма Берлина"

В парке "Патриот" под Москвой более 100 каскадеров принимают участие в военно-исторической реконструкции Берлинской наступательной операции Красной армии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"Более ста каскадеров участвуют в реконструкции "Штурма Берлина", это профессионалы из Российского объединения каскадеров, имеют опыт съемок в фильмах. Используется несколько тысяч пиротехнических средств, заложенных по всей площадке, что позволит достичь максимальной реалистичности", - рассказал представитель российского ведомства.

Как следует из сценария реконструкции, в апреле 1945 года ударные части Красной армии сломили упорное сопротивление врага на полосе обороны Зееловских высот, после чего, преследуя отступающие части Вермахта, достигли столицы Германии.

В финале реконструкции будет воспроизведена историческая сцена капитуляции штаба военного коменданта Берлина генерала Гельмута Вейдлинга и водружение знамени 150-й Идрицкой стрелковой дивизии над Рейхстагом.

"В реконструкции будут воспроизведены танковые бои, дуэли истребительной авиации, а также действия подразделений пехоты, - рассказал представитель оргкомитета. - Для гостей мероприятия развернуты девять интерактивных тематических площадок, которые помогут окунуться в атмосферу военных лет - полевой лагерь Красной армии, артиллерийский расчет, выставка бронеавтомобильной и танковой техники, курс молодого бойца и другие".

Напомним, в феврале министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что под Москвой строится модель Рейхстага для тренировок юнармейцев. По его словам, таким образом у них появится возможность "штурмовать конкретное место, а не что попало".