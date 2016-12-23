 

В полиции прокомментировали обстоятельства гибели адвоката в Циркунах

23 декабря 2016 г. 11:47
1 просмотр

Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, 22 декабря около 19:40 в дежурную часть поступило сообщение от медиков Циркуновской больницы о том, что к ним доставили 35-летнюю жительницу поселка Русские Тишки с переломом шеи и подреберным ножевым ранением.

Женщину без сознания нашел на улице местный житель и сразу доставил ее в больницу. Медики сделали все возможное, но спасти пострадавшую не удалось.

По факту происшествия следователями Харьковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 п. 6 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.