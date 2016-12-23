В полиции прокомментировали обстоятельства гибели адвоката в Циркунах

Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, 22 декабря около 19:40 в дежурную часть поступило сообщение от медиков Циркуновской больницы о том, что к ним доставили 35-летнюю жительницу поселка Русские Тишки с переломом шеи и подреберным ножевым ранением.

Женщину без сознания нашел на улице местный житель и сразу доставил ее в больницу. Медики сделали все возможное, но спасти пострадавшую не удалось.

По факту происшествия следователями Харьковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 п. 6 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

