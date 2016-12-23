В полиции рассказали о служебном расследовании в связи с событиями в Княжичах

Заместитель главы Нацполиции Константин Бушуев сообщил журналистам, что служебное расследование по событиям в Княжичах Киевской области находится в активной стадии, а его результаты будут переданы в Генеральную прокуратуру, которая и предоставит окончательный вывод.

"Кадровые решения будут приниматься после того, когда будет окончательный вывод прокуратуры в рамках уголовного производства, которые открыто по статье "убийство"", - заявил Бушуев 23 декабря в Киеве, отвечая на вопрос Интерфакс-Украины.

Он добавил, что не располагает информацией о возможности открытия других уголовных производств в рамках расследования событий в Княжичах.

По словам Бушуева, расследование уголовного производства, касающегося событий в Княжичах, и служебное расследование Нацполиции проходят паралельно.

Замглавы Нацполиции сообщил, что в рамках расследования уголовного производства прокуратура изъяла у полиции "практически всю доказательную базу".

"Ввиду этого, мы работаем (в рамках служебного расследования - ред.) с тем материалом, который у нас есть на сегодняшний день. В первую очередь, мы работаем с личным составом, определяя участие каждого из сотрудников, руководителей в организации и проведении этих мероприятий", - отметил он.

Бушуев также заверил, что окончательное решение в определении степени вины или невиновности тех или иных должностных лиц будет принимать Генпрокуратура как процессуальный руководитель.

Он добавил, что служебное расследование сейчас "находится в активной стадии и после того, как будет подписано заключение, мы сможем предоставить информацию".

Напомним, 21 декабря генпрокурор Юрий Луценко на совещании в комитете Рады сообщил, что в связи с трагедией в Княжичах Генпрокуратура подозревает 17 служебных лиц в разных видах преступлений.