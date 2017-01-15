В Польше открылось десятое почетное консульство Украины

В субботу, 14 января, состоялось открытие почетного Консульства Украины в польском городе Лодзь.

Об этом сообщает Wiadomosci.

Почетным консулом Украины в Лодзи назначен Богдан Хенрик Высоцкий, житель Лодзя, бабушка и дедушка которого родом из Украины.

Консульство открывали Богдан Хенрик Высоцкий и посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Известно, что в течение первых трех месяцев своей деятельности консульство будет размещено в Клубе Наследников по адресу улица Петрковской 77, а затем переедет в новрнр офиса, который предоставит власти города.

"Это уже десятое почетное консульство Украины в Польше. Я рад, что оно открылось именно в Лодзи", – сказал посол Андрей Дещица на церемонии открытия.