 

В правительстве рассказали про "тайные операции" РФ в отношении Украины

24 февраля 2017 г. 9:54
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РФ применяет против Украины не только военные, но и средства невоенного характера, одни из них - так называемые тайные операции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"В своей речи во время оперативного сбора руководящего состава Вооруженных Сил Украины Президент Петр Порошенко отметил что РФ будет пытаться реализовать имперские планы, как в форме продолжения гибридной войны, так и, не исключено, - открытой агрессии. Действительно, в соответствии с собственными доктринальными подходами, РФ пытается комплексно применять против Украины военную силу, политические, экономические и другие средства невоенного характера, одновременно надеясь использовать протестный потенциал населения, а также финансируемые и управляемые извне политические силы и общественные движения", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, одними из видов реализации средств невоенного характера являются так называемые "тайные операции". "Главным признаком тайных операций есть намерение страны, которые проводит, повлиять на политическую, экономическую или военную ситуацию таким образом, чтобы ее роль в этом не была очевидной. То есть, в нашем случае, уровень и качество проведения упомянутых операций должно обеспечить высокий уровень "правдоподобного отрицания" со стороны РФ", - добавили в МинТОТ.

"Именно через понимание характера деятельности РФ против Украины и ее стратегических задач следует рассматривать события, происходящие сейчас в политической и экономической сферах нашего государства", - сказано в сообщении.

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